Mozambico, Meloni con il presidente Nyusi: “Basta con l’idea caritatevole verso l’Africa”

(PRIMAPRESS) - MOZAMBICO - LA premier Giorgia Meloni, oggi in visita in Mozambico nel suo punto stampa con il presidente Filipe Nyusi ha sottolineato con forza che la presenza nel continente africano deve cambiare registro. La becessità di un "approccio che non sia predatorio e paternalistico, che non sia un'idea di un'Africa che va aiutata con la carità ma va sostenuta con le ricchezze che ha e possa vivere di sviluppo e di benessere, grazie a quelle ricchezze, con l'aiuto di nazioni che investono e costruiscono rapporti di lungo periodo». La visita lampo (dovevano essere due giorni ma la guerra in Israele ha spinto la premier a ridurre a una sola giornata) di Meloni in Mozambico è costruita attorno a due obiettivi diversificazione delle fonti energetiche e piano Mattei per l'Africa. C'è voglia di costruire un rapporto con l'Africa. E di spingere l'Europa su una linea italiana. Si parte dai progetti. E l'energia (con Meloni c'è l’ad di Eni, Claudio Descalzi) è in primo piano. «...Ma può accadere anche in molti altri ambiti, come l'agricoltura e le infrastrutture. Sono ancora molti gli ambiti che possiamo sperimentare nella nostra collaborazione, in vista anche del progetto strategico che presenteremo nella Conferenza Italia-Africa che abbiamo dovuto rimandare». Meloni crede nell'Africa e crede nel patto Italia-Africa. È la seconda missione della premier italiana nell'Africa subsahariana, dopo quella in Etiopia ad aprile, era in programma da mesi ma ora, con il conflitto tra Hamas e Israele che incendia e agita tutto il Medio Oriente, storicamente ricco di materie prime, la visita appare ancora più focalizzata attorno al nodo dell'energia. Stamattina Meloni ha incontrato il presidente della Repubblica del Mozambico Filipe Nyusi. Poi sarà al porto di Maputo dove visiterà il cacciatorpediniere Durand de la Penne della Marina militare italiana, insieme al ministro della Difesa del Mozambico Cristovao Artur Chume. Poi lascerà Maputo per il Congo dove a Brazzaville, attorno alle 18 si svolgerà l'incontro fra Meloni e il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso, a cui parteciperà anche il primo ministro Anatole Collinet Makosso. «Sono molto contenta di essere qui, tenevo a essere qui anche nella delicata situazione internazionale, ho voluto garantire questa visita. Abbiamo dovuto restringere un po' i tempi ma è una ulteriore testimonianza dei rapporti solidi che Italia e Mozambico intrattengono da molti anni e sono stati testimoniati anche dalla visita del presidente della Repubblica Mattarella e del ministro degli Esteri Tajani», ha detto Meloni, nell'incontro con il presidente della Repubblica del Mozambico Filipe Nyusi. «Siamo due nazioni amiche che hanno imparato a lavorare insieme, si sono accompagnate nei momenti difficili come accaduto qui durante la guerra di indipendenza, nella lotta al terrorismo, e come accade anche nel tentativo di rafforzare ulteriormente il nostro partenariato strategico che credo sia di estrema importanza. Ed è di estrema importanza, particolarmente in questa stagione storica». - (PRIMAPRESS)