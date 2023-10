Israeliani nell’obiettivo della Jihad: dopo la Francia cresce l’allarme per l’appello di Al Qaeda

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le manifestazioni anti-Israele in Francia tengono alta la tensione nel paese e l'uccisione del docente nel sud francese per mano di un radicalizzato è il segnale di una situazione che rischia di peggiorare anche in altri paesi. A confermarlo è la chiamata di Al Qaeda ai musulmani sollecitandoli a mobilitarsi. Un appello alla Jihad è stato diffuso da Al Qaeda sui suoi canali Telegram affinché i musulmani si mobilitino in tutto il mondo per colpire obiettivi israeliani e americani. Lo riportano i servizi di intelligence Usa nei report inviati agli alleati. Nei messaggi si inviterebbero i musulmani a colpire i cittadini di religione ebraica nonché le basi militari, le ambasciate e gli aeroporti Usa nei Paesi musulmani,dagli Emirati Arabi al Marocco,Arabia Saudita, Bahrein.Possibili obiettivi Stati che appoggiano Israele. - (PRIMAPRESS)