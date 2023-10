Gaza: primi aiuti italiani con un volo dell’Aeronautica Militare attraverso la Mezzaluna Rossa egiziana

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Primi aiuti italiani a Gaza". Un C130 dell'Aeronautica militare è stato inviato con i primi aiuti alla popolazione palestinese. Lo annunciato ministro della Difesa Crosetto. Il volo,organizzato in cooperazione con gli Esteri, l' Onu e la Mezzaluna Rossa, è già arrivato in Egitto. Gli aiuti portati a Gaza, dal valico di Rafah. La Difesa è pronta anche ad evacuare civili, aggiunge Crosetto. "L'Italia si muove a 360 gradi per una de-escalation Sarebbe drammatico se il mondo islamico s'infiammasse e si scatenasse una nuova guerra tra Occidente e Islam". - (PRIMAPRESS)