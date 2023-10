Gaza, l’Unrwa (UN) segnala 513 mila rifugiati concentrati nei centri del paese. Mancano acqua e scorte alimentari

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati (Unrwa) fa sapere che i palestinesi che si stanno rifugiando presso le strutture delle Nazioni Unite in tutta Gaza sono oltre 513.000. E aumentano i rischi per la salute dovuti alla mancanza d'acqua e alle scarse condizioni igienico-sanitarie nei rifugi, che "sono sovraffollati e dispongono di scorte molto limitate. Le terribili condizioni, aggravate dai traumi della guerra, alimentano tensioni tra gli sfollati", afferma l'Unrwa. - (PRIMAPRESS)