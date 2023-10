Cina: accordi tra Putin e Xi Jinping al forum della Via della Seta con scambi oltre i 200 mld di dollari

(PRIMAPRESS) - CINA - "Cooperazione paritaria" tra Russia e Cina per "raggiungere progresso universale sostenibile a lungo termine e benessere sociale, nel rispetto delle diverse ci- viltà".Così il presidente russo, Putin, al forum "Via della Seta" a Pechino. Poi il bilaterale col presidente cinese Xi Jinping. "Il nostro volume di scambi è vicino ai 200 mld di dollari"(che sarà superata a fine anno solarare come ribadito da Putin), ha detto Xi, che chiede a Mosca sforzi comuni per "l'equità internazionale e la giustizia". Una raccomandazione da leader visionario quella di Xi ma convince poco, come sottolineano gli analisti politici che tirano in ballo la questione Taiwan e Hong Kong ma anche i diritti civili all'interno dello stesso paese. - (PRIMAPRESS)