Attacco ad Israele: rafforzata la sicurezza ad obiettivi sensibili in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è concluso in serata il vertice a Palazzo Chigi sulla drammatica situazione in Israele causata dall'attacco jiadista di Hamas. La riunione presieduta da Giorgia Meloni, ha visto la partecipazione dei vertici dell'intelligence, dei ministri Tajani,Piantedosi e Crosetto,il sottosegretario Mantovano e l'ambasciatore Talò,consigliere diplomatico della premier. Fonti di Pazza Chigi hanno riferito che il Governo segue con preoccupazione l'evolversi della situazione,in stretto collegamento con le Istituzioni Ue. Intanto è stata innalzata la vigilanza su obiettivi sensibili israeliani in Italia. A Roma, presidi rafforzati nel ghetto ebraico, Sinagoga, ambasciata. - (PRIMAPRESS)