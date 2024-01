World Economic Forum 2024: oggi l’inizio a Davos con la presenza del presidente ucraino Zelensky

(PRIMAPRESS) - DAVOS (SVIZZERA) - Parte oggi 15 gennaio Il meeting annuale del World Economic Forum che si svolge come di consueto nel Cantone svizzero dei Grigioni a Davos, fino al 19 gennaio 2024. La mattinata è caratterizzata dalla presenza del presidente ucraino, Zekensky che con la Svizzera ha un conto aperto per il no del paese elvetico ad invio di armi per via della sua storica neutralità. - (PRIMAPRESS)