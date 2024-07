WizzAir procede con i rimborsi del 120% per i voli cancellati dal crash informatico di Microsoft

(PRIMAPRESS) - MILANO - Mentre lentamente si è cercato di tornare alla normalità dopo il crash dei sistemi informatici di Microsoft di ieri alla base della cancellazione di diverse decine di voli dagli USA all'Europa con gli aeroporti in tilt, ora si guarda ai rimborsi per voli persi e disagi. "Il team di Wizz Air in risposta ai blackout dei sistemi a livello mondiale causati da un fornitore esterno - scrive la compagnia aerea ungherese low-cost - Wizz Air è lieta di confermare che i sistemi si stanno ora riprendendo. Secondo la nostra politica, anche se la causa del disservizio è stata al di fuori del nostro controllo, i clienti i cui voli sono stati cancellati riceveranno automaticamente un rimborso del 120% in crediti WIZZ entro 24 ore dalla partenza del volo programmato. Se un cliente desidera riprenotare il proprio volo invece di ricevere un rimborso, è a disposizione la linea del call center non premium". - (PRIMAPRESS)