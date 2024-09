Weekend motori: il Circuito Tricolore celebra a Fiuggi la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domenica 29 settembre si celebra la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca istituita e promossa dall'ASI per mostrare il grande patrimonio del motorismo storico e dei brand di vetture che ne hanno fatto la storia in due secoli di mobilità sulle strade del mondo. Valore inteso come patrimonio tecnico, culturale e sociale rappresentato dai mezzi di locomozione di qualsiasi tipologia, dalle più diffuse auto e moto, ai veicoli utilitari e alle macchine agricole, dalle imbarcazioni agli aeroplani, senza dimenticare velocipedi e tricicli! “La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca – sottolinea il Presidente dell’ASI Alberto Scuro – è un appuntamento rivolto al grande pubblico per puntare i riflettori sul patrimonio tecnico e culturale del motorismo storico, eccellenza italiana che non ha pari al mondo. Un settore capace di coinvolgere gli ambiti più disparati del quotidiano individuale. A partire dall’indotto diretto, rappresentato da tutta la filiera professionale che gravita intorno ai veicoli storici, fino al corposo indotto indiretto nel quale rientrano, ad esempio, tutte le attività legate al turismo, all’accoglienza, alla cultura”.

A celebrare la giornata dedicata ai veicoli storici è anche Il Club Auto e Moto d'Epoca Frusinate è uno dei nuovi protagonisti di ASI Circuito Tricolore con la 23^ edizione del suo evento "Giro della Valle del Liri", in programma dal 27 al 29 settembre come sedicesimo appuntamento delle serie nazionale promossa dall'Automotoclub Storico Italiano. Il percorso del "Giro" condurrà gli equipaggi attraverso le Abbazie Cistercensi della Ciociaria, lungo alcune delle strade più belle della provincia di Frosinone, interpretando al meglio lo spirito che anima ASI Circuito Tricolore sin dalla sua prima edizione, tanto da valere i patrocini istituzionali del Ministero della Cultura, del Ministero dei Trasporti, di ANCI e Città dei Motori e degli Stati Generali del Patrimonio Italiano. Venerdì 27 settembre, alle ore 15.00, è prevista la partenza dei 50 equipaggi presso la Villa Comunale di Frosinone. Da qui, le auto si dirigeranno verso l'Aeroporto Militare "G. Moscardini", dove si svolgeranno prove di abilità cronometrica. Il viaggio proseguirà verso Patrica, Supino e Ferentino, con un controllo a timbro nel centro storico. Successivamente, gli equipaggi si dirigeranno verso Anagni per una visita alla Sala dello Schiaffo e al Palazzo della Ragione. La prima tappa si concluderà al Golf Club di Fiuggi. Dalla storica città termale, gli equipaggi si sposteranno verso la Certosa di Trisulti, per poi proseguire la seconda tappa di sabato 28 verso Arpino, città natale di Cicerone, per un'altra sosta culturale. Nel pomeriggio, il corteo di auto attraverserà il ponte della Cascata di Isola del Liri e seguirà la Via Maria fino all'Abbazia di Casamari. La giornata terminerà con il ritorno a Fiuggi, passando per Veroli, Alatri e Canterno. L'ultima giornata di domenica 29 settembre vedrà gli equipaggi partire da Fiuggi verso gli Altipiani di Arcinazzo, con una sosta al Sacro Speco di Subiaco. Il ritorno a Fiuggi avverrà attraverso i suggestivi paesi di Jenne e Trevi nel Lazio, con arrivo in Piazza Trento e Trieste. Qui, in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca, si uniranno altri Club ASI di Roma e dintorni per una grande esposizione dedicata all'annuale ricorrenza festeggiata in tutta Italia con decine di eventi in simultanea, condivisi in una diretta streaming sui canali social dell'Automotoclub Storico Italiano.