Volo da Madeira di WizzAir: ancora le raffiche di vento impediscono il rientro su Roma

(PRIMAPRESS) - MADEIRA (PORTOGALLO) - È ancora in bilico il volo di ritorno da Madeira in Portogallo con la compagnia WizzAir bloccata dal 15 agosto scorso nell'aeroporto di Funchal per i forti venti che soffiano sullo scalo. Sono 200 i passeggeri sul volo Wizz Air cancellato a Ferragosto per maltempo e rimasti bloccati da due giorni nell’aeroporto dell’isola di Madeira. La compagnia aerea low-cost ha organizzato un volo di recupero che doveva decollare oggi 18 agosto, intorno alle 13 ma al momento non ci sono notizie.

Intanto, però, le polemiche sulla gestione dei voli cancellati e di una lamentata assistenza ha trasformato il viaggio in una odissea. "Vogliamo capire se la compagnia aerea abbia garantito la dovuta assistenza a tutti i passeggeri coinvolti nella cancellazione del volo e se vi siano state eventuali violazioni della normativa sul trasporto aereo che obbliga le compagnie a rispettare i diritti dei viaggiatori offrendo assistenza e riprotezione su altri voli - anticipa il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso - Al di là delle condizioni meteo avverse che giustificano ritardi e cancellazioni dei voli, è necessario accertare perché altri vettori, in base a quanto emerso sulla stampa, sarebbero riusciti a garantire le partenze dallo scalo di Madeira e perché non sarebbe stato messo un velivolo a disposizione dei passeggeri da utilizzare subito in caso di miglioramento del meteo". "Ovviamente i viaggiatori che hanno sostenuto spese a causa della mancata assistenza da parte di WizzAir (pasti, alloggi, trasferimenti, ecc) devono essere integralmente rimborsati, e l'Enac dovrà sanzionare la compagnia aerea nel caso di violazioni della normativa di settore" - conclude Melluso. - (PRIMAPRESS)