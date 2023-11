Violenza di genere: possibile soluzioni bibartisan Meloni-Schlein. Oggi al Senato ddl femminicidi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Contatti nelle ultime ore fra il primo ministro Meloni e la segretaria del Pd Schlein sulla questione della violenza contro le donne. Fonti del Nazareno riferiscono che la leader Pd "ha chiamato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere". Oggi all'esame dell'Aula del Senato il ddl anti-femminicidi. - (PRIMAPRESS)