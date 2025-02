Vicenza: al Rally Racing Meeting organizzato da Miki Biasion, l’ASI schiera l’Abarth SE027 e la Laverda 750 SFC

(PRIMAPRESS) - VICENZA - La quarta edizione di Rally Racing Meeting che aprirà domani 8 febbraio, a Fiera di Vicenza, sarà un'immersione per gli appassionati di motorsport. A firmare e promuovere la rassegna è il due volte campione del mondo rally Miki Biasion. Nei padiglioni della fiera si ritroveranno vetture e motociclette iconiche che hanno fatto la storia del motorismo agonistico insieme ai loro piloti.

Presenza immancabile in questo contesto, l'Automotoclub Storico Italiano che mette in mostra i veicoli di "ASI in Pista Spring Experience”, il track day per auto storiche sportive e da competizione di domenica 9 marzoall’Autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina (PV), e “ASI MotoShow”, kermesse internazionale che porta in pista la storia della moto dal 9 all’11 maggioall’Autodromo di Varano de’ Melegari..

Nello stand ASI a Rally Racing Meeting saranno in mostra tre vetture da corsa di tre epoche e tre specialità diverse: la Siata 750 Sport del 1948, la Abarth SE027 Sport Prototipo del 1973 e l’Alfa Romeo 156 Superturismo del 1999. La prima rappresenta le sportive realizzate da piccoli costruttori e artigiani per le corse su strada che tornavano a vivacizzare il mondo dell’automobilismo sportivo nel secondo dopoguerra. Partendo dagli autotelai di Fiat Balilla o Topolino, ne elaboravano i motori e allestivano carrozzerie essenziali che avrebbero presto fatto nascere la definizione di “barchetta”.La Abarth SE027, vincitrice del “Best of Paddock” ad ASI in Pista 2024, è una delle sole tre costruite nella fabbrica dello Scorpione ed è stato l’ultimo progetto seguito dal fondatore Carlo Abarth con la speranza – mai concretizzata - di vedere una sua vettura in pista nel Mondiale Marche. L’Alfa 156 rappresenta invece l’ultima “rossa” del Biscione a far man bassa di titoli internazionali nei campionati per vetture Turismo. Nella versione Superturismo ha corso dal 1998 al 2001 vincendo i campionati italiani ed europei. Per le moto è il celebre marchio vicentino Laverda, fondato a Breganze nel 1949 ad essere in mostra. Si tratta di una 750 SFC (Super Freni Competizione) del 1975, ultima evoluzione del modello bicilindrico nato nel 1969 per l’impiego nelle corse endurance, e una Formula 500 del 1978, altra bicilindrica costruita in meno di 100 esemplari per dare vita ad un trofeo monomarca disputato fino al 1981. - (PRIMAPRESS)