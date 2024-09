Viaggio Papa: nell’isola asiatica di Timor Est l’esortazione a combattere la corruzione e lo sguardo alle donne al centro della Chiesa

(PRIMAPRESS) - TIMOR EST - "No a ciò che umilia la vita" "State attenti:molte volte la corruzione può entrare nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie". Così a braccio Papa Francesco rivolgendosoi ai vescovi e al clero di Timor Est, l'isola del Sud-Est asiatico sotto l'Indonesia, incontrando i fedeli nella Cattedrale dell'Immacolata Concezione di Dili. "Il profumo del Vangelo bisogna diffonderlo contro tutto ciò che umilia, deturpa e addirittura distrugge la vita umana,e contro quelle piaghe che generano vuoto interiore e sofferenza come l'alcolismo, la violenza, la mancanza di rispetto per la dignità delle donne". E sulle donne il Santo Padre ha rivolto il suo pensiero di evangelizzazione vedendole al centro della chiesa che cambia: "Anche il vostro Paese, radicato in una lunga storia cristiana, ha bisogno oggi di un rinnovato slancio nell'evangelizzazione, perché a tutti arrivi il profumo del Vangelo". Così Papa Francesco nel suo discorso nella Cattedrale di Dili.rivolgendosi ai vescovi e al clero di Timor Est.Il Vangelo di Gesù "ha la forza di trasformare queste realtà oscure e di generare una società nuova. E' il messaggio che voi religiose date su questa mancanza di rispetto per le donne: le donne sono al centro della Chiesa!". - (PRIMAPRESS)