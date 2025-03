Viaggio di Stato di Mattarella in Giappone: oggi al Memoriale della Pace a Hiroshima

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - La Visita Ufficiale in Giappone del Presidente Mattarella è passata oggi a Hiroshima. Qui il Capo dello Stato ha deposto una corona al Memoriale della Pace, rendendo omaggio alle vittime della bomba atomica che colpì la città il 6 agosto 1945. La giornata prosegue con la visita al Museo della Pace, nato per testimoniare la distruzione del bombardamento e rammentare l’importanza della pace nel mondo, per poi recarsi alla Torre Orizuru, dove incontrerà il Presidente di Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, e l’Associazione Hidankyo di Hiroshima. Dopo gli indirizzi di saluto da parte del Governatore di Hiroshima, Hidehiro Yuzaki, e del Presidente di Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, il Presidente ascolterà le testimonianze di due sopravvissuti ai bombardamenti. Successivamente, interverrà nel corso dell’incontro. - (PRIMAPRESS)