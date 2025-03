Verona celebra Giornata Mondiale della Poesia con la XXIV edizione dedicata al tema della bellezza salvifica del mondo

(PRIMAPRESS) - VÈRONA - Si celebra domani 22 marzo la Giornata Mondiale della Poesia proclamata dall’UNESCO. L'evento è promosso dall’Accademia Mondiale della Poesia che fu fondata dal poeta fiorentino Mario Luzi e tre Premi Nobel per la letteratura (Soyinka, Walcott e Heaney.

La XXIV^ edizione, avrà come tema “La bellezza e la poesia salveranno il mondo: verso un 2026 internazionale”e vedrà la presenza di numerose autorità fra le quali il Sottosegretario alla Cultura On. Gianmarco Mazzi, la Vice Sindaca Barbara Bissoli, l’Assessora alla Cultura Marta Ugolini, il Consigliere Regionale Stefano Valdegamberi, oltre a molte personalità del mondo culturale, politico ed economico a livello nazionale e internazionale. Inoltre si svolgerà la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio Catullo giunto alla sua XIII edizione che per il 2025 sarà assegnato dalla Giuria presieduta da Paolo Lagazzi, critico letterario a Maram Al Masri (Siria) per la sezione poesia straniera contemporanea e a Davide Rondoni (Italia) per la sezione poesia italiana contemporanea. La celebrazione è a ingresso libero al pubblico fino a esaurimento posti disponibili.

“L’Accademia Mondiale della Poesia sta facendo della città di Verona il centro universale della poesia in questo momento, simbolo di pace e di dialogo. Ci avviamo alla celebrazione del 25^ anno dalla fondazione. Insieme al Comune di Verona e alle istituzioni regionali e nazionali desideriamo dare una svolta con il nostro progetto unitamente alle case e a i festival di poesia d’Europa e di paesi extra europei, afferma il Presidente dell’Accademia, Giovanni Dotoli.”

Anche l’Università di Verona, presente alla conferenza stampa di annuncio il Prof. Diego Begalli, ha sottolineato l’esigenza di una partnership progettuale sui temi della ricerca, della formazione e della comunicazione multiculturale A fronte della crisi che attraversa il nostro tempo, tra conflitti internazionali, cambiamenti climatici e incertezze economiche, l’Accademia Mondiale della Poesia sente l’urgenza di rivolgere una convocazione alla comunità e alla cittadinanza : «La poesia, linguaggio anti ideologico per eccellenza, è un veicolo insostituibile di educazione spirituale, una via di ricerca sapienziale, un orizzonte da cui l’umanità in crisi potrà sempre attingere un sentimento e un pensiero flessibile, tollerante e profondo della verità e della vita» afferma Paolo Lagazzi, saggista, scrittore e membro del Comitato direttivo e scientifico.

La giornata, che sarà condotta dalla giornalista Elisabetta Gallina, con la regia di Eddy Lovaglio vedrà la presenza di Remo Lucchi (Eumetra) sul tema della ricerca sociale, a seguire la presentazione del progetto di Video Poetry Projection nelle città italiane e del mondo con l’artista di fama internazionale Marco Nereo Rotelli e la presentazione del nuovo Podcast, in collaborazione con Michele Afferrante, autore televisivo, Paolo Lagazzi con la regia di Ferdinando D’Urbano. Seguirà un intervento di Marco Fioravanti, Presidente del Consiglio Nazionale ANCI su “la poesia nei comuni italiani” e Angelo Deiana sul tema poesia e bellezza nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’evento prevede, inoltre, la presenza della poetessa Muriel Augry (Parigi), Responsabile delle Relazioni Internazionali dell’Accademia, sulla costituzione di una rete di poeti corrispondenti dell’Accademia Mondiale della Poesia in Italia e all’estero.

A seguire, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Catullo 2025 per la poesia che verrà assegnato alla poetessa siriana Maram Al-Masri e al poeta italiano Davide Rondoni.

A conclusione, uno spettacolo sul tema “La bellezza e la poesia salveranno il mondo” introdotto da Paolo Lagazzi e Paolo Ruffilli, con letture poetiche a cura di Letizia Bravi, una suite danzata con i ballerini Elisa Cipriani e Luca Condello, che collaborano con la Fondazione Arena, e i duetti con Maria Vittoria Caputo, Carlotta Caruso, Noemi Ceschi, Zoe Sartori. Al piano: Paolo Facincani.

I premi del Catullo sono realizzati dalla scultrice Piera Legnaghi. Inoltre, è prevista un’esposizione dei libri di Tallone Editore.

“Per questo importante appuntamento internazionale ho voluto rappresentare la poesia attraverso il colore della purezza abbinato alla bellezza femminile, concetto di bellezza per antonomasia, essenza del titolo stesso del progetto. La giovinezza e purezza del personaggio Shakespeariano di “Giulietta” sarà il filo conduttore e la visione registica dell’evento. Il bianco, dunque, come colore del verginale del verbo poetico, privo di impurità, sobrio ed elegante, schietto e sincero, autentico. Il bianco come colore non colore, acromatico, ma sintesi e combinazione di tutti i colori così come la poesia che racchiude in sé tutte le sfaccettature dell’animo umano in un solo ideale: la bellezza assoluta. Altre discipline, altrettanto poetiche, affiancheranno la poesia in questo particolare pomeriggio come la danza, il canto e la musica, linguaggi universali che avranno la capacità, attraverso il potere delle emozioni, di trasmettere il nostro messaggio: La bellezza e la poesia salverà il mondo. Sarà come un messaggio in bottiglia lanciato nel mare dell’universo”.

(Eddy Lovaglio)

L’evento è organizzato col patrocinio di UNESCO (Commissione Nazionale Italiana), Ministero della Cultura, Regione del Veneto, Comune di Verona, Università di Verona, Confassociazioni. Inoltre è realizzato con il contributo del Comune di Verona, Partner tecnici: Eumetra, Swipe, Wecare, Endes, Hotel Due Torri Baglioni, Ceccato. - (PRIMAPRESS)