Variante Napoli-Cancello, a causa di abusi edilizi ancora niente strada di collegamento a Casalnuovo

(PRIMAPRESS) - CASALNUOVO DI NAPOLI - Grazie al progetto di Ferrovie dello Stato, la variante Napoli-Cancello, la vivibilità di alcune città potrebbe cambiare radicalmente grazie all'eliminazione, ad esempio, dei passaggi a livello in città come Acerra e Casalnuovo di Napoli. Per il progetto in questione nella città amministrata da Massimo Pelliccia era stata prevista una strada di collegamento, come opera compensativa, al fine di attutire i disagi dei lavori e per facilitare la circolazione. La strada di collegamento, stando ad alcune indiscrezioni l'ammontare dei lavori in programma sarebbe di svariati milioni di euro, collegherebbe Casalnuovo alla nuova stazione ferroviaria. Purtroppo però nel punto esatto in cui dovrebbe essere costruita questa casa ci sono delle case costruite anni fa abusivamente, acquisite a patrimonio comunale, e su cui penderebbe addirittura un'ordinanza di sgombero. Questi abusi, in via Ascolesi, bloccherebbero di fatto la costruzione di un'importante strada di collegamento programmata, come opera compensativa, nell'ambito del progetto “variante Napoli-Cancello”. Certo, la variante si potrà comunque fare tanto è vero che i lavori proseguono spediti ed entro fine anno Casalnuovo potrebbe avere la sua nuova stazione ferroviaria ma è giusto che una importante strada di collegamento, per cui sono stati stanziati milioni di euro al fine di agevolare la viabilità in città, sia bloccata perché alcune persona hanno costruito abusivamente? Tra l'altro il problema non è solo la mera costruzione abusiva, il comune infatti ha acquisito a patrimonio comunale per poi abbattere il tutto. Il problema è che alcune persone vivono all'interno di queste abitazioni e non vanno via nonostante l'ordinanza di sgombero comunale. Come sempre chi ci perde? La comunità tutta. - (PRIMAPRESS)