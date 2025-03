Valanga Belluno: morto anche il secondo dei tre scialpinisti travolti al Forcella Giau

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - Sale a due il bilancio delle vittime della valanga che ieri ha travolto tre scialpinisti vicino alla Forcella Giau, sopra Cortina d'Ampezzo, Belluno. Dopo la 39enne di Conegliano, che era stata estratta in condizioni disperate e con lesioni gravissime da sotto tre metri di neve, è morto in ospedale anche un 40enne di Vittorio Veneto. Non è in pericolo di vita il terzo scialpinista, fratello della donna che è morta. - (PRIMAPRESS)