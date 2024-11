USA: Trump in vantaggio con i Grandi Elettori e conquistati 10 Stati. Harris si è aggiudicata 9 Stati

(PRIMAPRESS) - USA - Donald Trump è in vantaggio su Kamala Harris nel conteggio dei Grandi Elettori (gruppo selezionato di elettori che incide sul voto) che il 17 dicembre sceglieranno formalmente il nuovo presidente. Al momento Trump può contare su 101 Grandi Elettori repubblicani, Harris su 71 Grandi Elettori democratici. L'ex presidente ha conquistato finora il voto in 10 Stati, la vice di Biden ne ha conquistati nove e per lei saranno decisivi gli Stati più nord. - (PRIMAPRESS)