USA, Trump: “Abbiamo scritto una pagina di storia. Ritorneremo all’età dell’oro dell’America”

"Abbiamo un paese che ha bisogno di aiuto e ne ha un disperato bisogno. Risolveremo i nostri confini e risolveremo ogni problema del nostro paese", ha detto Trump nel suo discorso al Congress Center di West Palm Beach in Florida ancora a spoglio incompleto ma la distanza dalla sua competitor Kamala Harris sembra incolmabile tanto che la Fox, l'emittente conservatrice americana lo ha già riconosciuto come 47º presidente degli Stati Uniti.

"Ora è chiaro che abbiamo raggiunto la cosa politica più incredibile... guarda cosa è successo, è pazzesco? Abbiamo fatto una pagina di storia" ha aggiunto Trump.

Trump ha promesso agli americani: "ogni singolo giorno combatterò per voi" e ha detto che avrebbe inaugurato "l'età dell'oro dell'America".

Trump è stato raggiunto sul palco dai membri della sua famiglia e da sua moglie, Melania Trump,ringraziandola per il suo supporto e ricordando il suo libro diventato un best seller in America, e poi il ringraziamento a tutti i figli. Trump ha chiamato sul palco il suo compagno di corsa, JD Vance, e il presidente della Camera Mike Johnson.