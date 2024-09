USA: nessun annuncio su armi occidentali in Russia dopo l’incontro Biden-Starmer

(PRIMAPRESS) - USA - La Casa Bianca non ha fatto alcun annuncio circa l'approvazione dell'uso da parte dell'Ucraina di armi fornite dall'Occidente per attacchi in profondità all'interno della Russia dopo l'incontro tra il presidente Biden e il premier britannico Starmer. "I leader hanno avuto una discussione approfondita su una serie di questioni di politica estera di reciproco iateresse",afferma la Casa Bianca. Da parte sua, Starmer non ha segnalato alcuna decisione sull'eventuale ok a Kiev sull' uso di armi occidentali in Russia. Ieri, alla vigilia dell'incontro del presidente USA è il premier inglese, il ministro degli Esteri russo aveva avvertito che l'autorizzazione all'uso delle armi occidentali di lunga gittata, sarebbe stato ritenuto un atto ostile con tutte le conseguenze geopolitiche. - (PRIMAPRESS)