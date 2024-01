USA: la Corte del Colorado esclude Trump dalla partecipazione alle primarie del 2024

(PRIMAPRESS) - USA - L'ex presidente Donald Trump ha fatto ricorso alla Corte Suprema perché ribalti la decisione della Corte del Colorado di escluderlo dalle primarie presidenziali dello Stato del 2024. Lo ha reso noto il suo team elettorale. Trump aveva preannunciato che avrebbe contestato la storica sentenza del 19 dicembre che lo ha ritenuto responsabile di insurrezione e quindi ineleggibile a cariche pubbliche. Il tribunale del Colorado aveva sospeso l'entrata in vigore della sua sentenza fino a oggi per dare a Trump la possibilità di fare appello ma questo non è accaduto finora. - (PRIMAPRESS)