Usa: l’endorsement degli Obama a Kamala Harris alla Convention Dem rispolverando lo slogan “Yes she can”

(PRIMAPRESS) - CHICAGO (USA) - Mutuando lo slogan della sua campagna elettorale, l'ex presidente Usa, Barack Obama sul palco della convention Dem di Chicago ha lanciato il suo endorsement alla candidatura di Kamala Harris: "Yes, Harris can". "Non fate buu contro Donald Trump, ma votate". Così l'ex presidente Obama alla seconda giornata della convention Dem a Chicago. "Se tutti facciamo la nostra parte,eleggeremo Kamala Harris prossima presidente Usa". "La storia di Harris è la vostra, è la mia",ha detto la ex First Lady Michelle Obama. "Come noi,lei sa che indipendentemente da dove si viene, dall'aspetto,da chi si ama o in cosa si crede, tutti meritano l'opportunità di una vita dignitosa". - (PRIMAPRESS)