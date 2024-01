USA: eseguita in Alabama la prima condanna a morte con iniezione di azoto

(PRIMAPRESS) - USA - È stata eseguita per la prima volta in Alabama la condanna a morte con una maschera che ha rilasciato azoto. Kenneth Smith era stato condannato per un omicidio su commissione avvenuto nel 1989. Ieri la Corte Suprema Usa aveva respinto il ricorso dei legali di Smith e aveva dato il nulla osta all'esecuzione. La pena capitale è stata eseguita nel centro correzionale Holman di Atmore. Si tratta del primo caso al mondo di pena di morte inflitta con questo metodo, che provoca un lento soffocamento del condannato. Fuori dal centro molte le proteste di associazi9ni per il diritto alla vita per la crudeltà dell'iniezione. - (PRIMAPRESS)