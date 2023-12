Usa: condannata a 2 anni di carcere per “negligenza” la mamma del bambino di 6 anni che sparò la maestra

(PRIMAPRESS) - USA - Condannata a due anni di carcere, per negligenza, la madre del bambino di 6 anni che sparò alla sua insegnante in Virginia. L'incidente avvenne un anno fa: la maestra rimase gravemente ferita Il bambino riferì alla polizia di avere preso la pistola dalla borsetta della madre, appoggiata su una cassettiera.E' la seconda condanna in relazione alla sparatoria nella classe del figlio. A novembre la donna era stata condannata a 21 mesi di carcere per uso di mari- juana con possesso di arma da fuoco. In totale,la donna rimarrà in cella 4 anni - (PRIMAPRESS)