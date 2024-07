Ue: The Left, il gruppo della sinistra europea ha chiesto il rinvio dell’elezione di Ursula von der Leyen

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - Ieri sera in serata il gruppo della Sinistra europea ha chiesto il rinvio dell'elezione di Ursula von der Leyen a Presidente della Commissione. "La Corte europea ha giudicato illegale l'occultamento di informazioni rilevanti, il che ha un impatto significativo sulla rielezione della Presidente della Commissione von der Leyen prevista per domani. L'opacità e i conflitti di interesse sono temi ricorrenti nella sua traiettoria politica; ha una storia di scandali. Quando è troppo è troppo. Von der Leyen ritiri la sua candidatura",chiede il gruppo The Left. - (PRIMAPRESS)