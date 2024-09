Udine: precipita un ultraleggero con istruttore e allieva a bordo. Ustionati sono morti in ospedale

(PRIMAPRESS) - UDINE - Sono morti i due occupanti di un ultraleggero precipitato vicino a un'aviosuperficie a Premariacco (Udine). Si tratta di una ragazza di 15 anni e di un istruttore 31enne. La giovane faceva parte di un gruppo di studenti in visita alla scuola di volo. Ciascuno avrebbe effettuato un breve sorvolo. Il velivolo è precipitato durante un volo introduttivo. Una volta caduto, ha preso fuoco. I due sono stati portati in ospedale con gravissime ustioni, ma non ce l'hanno fatta. - (PRIMAPRESS)