Udienza generale Papa: “Non tutti nella Chiesa possono essere apostoli e profeti ma certamente caritatevoli”

CITTÀ DEL VATICANO - Papa: "Tutti siano operatori di pace". "Non tutti nella Chiesa possono essere apostoli, profeti, evangelisti; ma tutti possono e debbono essere caritatevoli, pazienti,umili, operatori di pace". Così il Papa nell'udienza generale. "Operatori di pace, non di guerre, nel nostro mondo immerso nella tristezza delle tante guerre e molteplici crisi". Poi, rivolto a un centinaio di ragazzi che chiacchierando disturbavano in piazza: "5 secoli fa viveva a Roma San Filippo Neri,il 'santo della gioia'. Ai ragazzi diceva:"State buoni,se potete. State allegri,basta che non commettiate peccati".