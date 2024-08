Ucraina: si scava tra le macerie dell’hotel a Kramatorsk bombardato nella notte. Si cerca un giornalista disperso

(PRIMAPRESS) - KRAMATORSK (UCRAINA) - Si scava tra le macerie per individuare il corpo del terzo giornalista rimasto coinvolto nel crollo di un un hotel dove erano alloggiati i reporter. Il Bombardamenti russo nella notte ha fatto collassare la struttura. Due dei reporter sono rimasti feriti ed il terzo non è ancora stato trovato. "Le tre vittime sono giornalisti,cittadini dell'Ucraina, degli Stati Uniti e del Regno Unito", ha scritto su Telegram il capo della regione di Donetsk, aggiungendo che le operazioni di salvataggio sono in corso. Si ritiene che il giornalista disperso si trovi sotto le macerie dell'edificio". - (PRIMAPRESS)