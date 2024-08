Ucraina: cambio ai vertici dell’aeronautica dopo lo schianto di un F-16. Nominato Anatoliy Kryvonozhka

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Sarà il tenente generale Anatoliy Kryvonozhka a prendere il comando dell'aeronautica militare ucraina dopo la destituzione di Mykola Oleshchuk additato come responsabile della scarsa preparazione dei piloti militari causando ieri la perdita di un F-16 schiantatosi al suolo.

È stato il presidente Zelensky neanche a 24 ore dall'incidente a volere il cambio. "Ho deciso di sostituire il comandante dell'Aeronautica delle Forze armate u- craine", ha affermato in modo secco e senza aggiungere altro Zelensky su Telegram. Poco prima sul sito presidenziale era stato pubblicato un decreto in cui si dava conto dell'avvenuta sostituzione al vertice dell'aeronautica militare la cui guida è stata affidata al tenente generale Kryvonozhka.