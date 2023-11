Ucraina: attacchi russi nella notte a Kherson e Sumy. Colpito un edificio residenziale. Morta una donna e due feriti

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Le forze russe hanno attaccato le città ucraine di Kherson e Sumy provocando un morto e due feriti e Sumy. Secondo il governatore di Kherson, citato dal sito Kyiv Independent, è stato colpito un edificio residenziale nel quartiere di Korabel e una donna di 82 anni è deceduta in ospedale in seguito alle gravi ferite. A Sumy sono state registrate in totale 46 esplosioni, nelle zone di Krasnopillia e SeredynaBuda. - (PRIMAPRESS)