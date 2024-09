Ucraina: 5 vittime sotto le bombe russe su Leopoli. A Kiev si è dimesso il ministro degli Esteri Kuleba

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Cont8nua l'attacco russo a Leopoli dove sono morte almeno 5 persone. Esplosioni nella notte anche a Kiev e in altre città ucraine. Intanto, oggi è arrivato l'annuncio delle dimissioni del ministro degli Esteri Kuleba, come ha annunciato il portavoce del Parlamento ucraino ma senza aggiungere con quali motivazioni.visto che prima di lui avevano lasciato altri 3 ministri. Podolyak, consigliere di Zelensky: oggi ha ribadito l'urgente bisogno di ricevere massicce forniture militari dagli alleati. "Servono difese antimissile per poter colpire i bombardieri". - (PRIMAPRESS)