Ucraina: 14 droni russi lanciati su aziende agricole e infrastrutture di Odessa e Mykolaiv

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La Russia ha lanciato 14 droni contro la città di Odessa, danneggiando aziende agricole e infrastrutture. Lo ha riferito il comando meridionale delle forze aeree dell'Ucraina. Gli incendi sono stati spenti prontamente", ha dichiarato il comando su Telegram. "Le persone non sono rimaste ferite". Dei droni, 13 sono stati distrutti sopra la regione di Odessa e uno in avvicinamento sopra la regione di Mykolaiv, ha aggiunto il comando.

Ma di contro l'agenzia Tass aveva riportato che nella notte le forze russe avevano respinto l'attacco di 35 droni ucraini in 8 regioni In totale. - (PRIMAPRESS)