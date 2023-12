Tv: questa sera su RealTime (ore 21) la finale all’ultimo colpo di spazzola di HairStyle, The Talent Show

(PRIMAPRESS) - MILANO - Questa sera, Giovedì 21 dicembre alle 21:20 su Real Time e in streaming su discovery+ e Rakuten TV andrà in onda la finaledi HairStyle, The Talent Show, il programma dove i migliori hairstylist d'Italia si sfidano per ottenere il ricco montepremi messo in palio e il titolo di vincitore. I quattro finalisti di HairStyle, The Talent Show hanno dimostrato di possedere il talento e le capacità per diventare grandi parrucchieri. Ma solo uno può vincere. Per aggiudicarsi la vittoria, dovranno affrontare una prova finalecomposta da due sfide che richiederanno la massima concentrazione. La prima consisterà nel tagliare i capelli alle modelle con il "Metodo Rossano Ferretti", una tecnica inventata dal Maestro in cui il taglio diventa invisibile, che verrà eseguito per la prima volta in televisione da Rossano Ferretti. I due parrucchieri che otterranno i risultati peggiori saranno costretti a lasciare il concorso alle porte della finalissima. I due finalisti rimasti in gara si sfideranno nella seconda prova per ottenere il titolo di vincitore della prima edizione italiana di HairStyle, The Talent Show. Per aggiudicarsi la vittoria, dovranno disegnare un look sensazionale per il MET Gala, l’ambita serata organizzata dal Metropolitan Museum di New York in cui sfilano i look più rivoluzionari. I finalisti dovranno attingere a tutte le loro competenze per creare uno stile e un trucco abbinabili all'abito delle loro modelle. Chi ne uscirà vincitore?

Nel corso della puntata di HairStyle, The Talent Show visiterà il salone un’ospite molto speciale: l’imprenditrice digitale Beatrice Valli, che darà supporto ai concorrenti e ai conduttori per decretare chi sarà il vincitore nel corso della puntata più emozionante della stagione. - (PRIMAPRESS)