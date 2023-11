Tv: domani Piero Chiambretti sarà protagonista del racconto della disabilità con a “Spasso con te” su Rai3

(PRIMAPRESS) - ROMA - Somani Lunedì 20 novembre Piero Chiambretti è il protagonista di "A Spasso Con Te", la rubrica di Fiamma Satta all’interno di "Geo", il programma pomeridiano di Rai Cultura condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda su Rai 3 alle 16.20.

L’autore e conduttore televisivo spingerà la sedia a rotelle della Satta per una passeggiata nella sua amatissima Torino: a piazza san Carlo spiegherà il percorso della sua carriera che ha rivoluzionato la televisione italiana con programmi Rai innovativi come "Divano in piazza" e "Il portalettere" fino a "La Tv dei 100 e uno" su Canale 5. Al mercato di Porta Palazzo il ricordo della sua conduzione volante del Festival Sanremo 1997 con Mike Buongiorno, mentre al Filadelfia emergerà tutta la sua passione per il calcio e per il Torino. La passeggiata si concluderà tra la Pista 500 sul tetto del Lingotto, per raccontare l’incendio del cinema Statuto, una tragedia a cui era miracolosamente scampato e il Monte dei Cappuccini con il ricordo di sua madre, la poetessa Felicita Chiambretti morta di Covid nel 2020.

"A Spasso Con Te" è il racconto della disabilità fatto con il sorriso, senza pietismi né eroismi.