Turismo: apre a Riva del Garda Hospitality, la fiera dell’accoglienza e premia le start-Up innovative

(PRIMAPRESS) - RIVA DEL GARDA - Sarà una delle sei finaliste di Startup for Hospitality, ad essere premiata ad Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia per l’hotellerie e la ristorazione insieme a WMF - We Make Future, fiera internazionale e festival sull’innovazione che aprono lunedì 3 febbraio nella città gardesana. La competition, sostenuta da Trentino Sviluppo, Verona Agrifood Innovation Hub e Village for all – V4A, è dedicata alle startup in ambito Ho.Re.Ca. con progetti innovativi improntati sull’accessibilità e l’inclusività dei servizi. “Selezionare le finaliste tra le tante candidature è stato stimolante edentusiasmante perché ha permesso di scoprire quante menti brillanti lavorino per rendere il settore dell’ospitalità più inclusivo e accessibile – ha dichiarato Giovanna Voltolini, Exhibition manager di Hospitality. – Abbiamo ricevuto proposte di grande valore, anche a livello internazionale, a dimostrazione di quanto questo tema sia sentito in tutto il mondo. Le startup finaliste sono quelle che meglio rispondono agli obiettivi del contest e che propongono soluzioni tecnologiche ad alto impatto”. Ecco quali sono le sei startup finaliste: CleverFi (Houston, USA): soluzioni per la connettività WiFi per viaggiatori e strutture ricettive, progettate per funzionare attraverso infrastrutture esistenti, senza l'utilizzo di un'app.; FreeEat (Milano): una piattaforma online di cucina inclusiva che connette le migliori realtà locali, del free from al target di riferimento, ovvero persone con intolleranze o che seguono queste diete alimentari; PickEat (Genova): il servizio consente di gestire al meglio l’esperienza del cliente attraverso soluzioni contactless, ottimizzando i tempi e, soprattutto, riducendo gli sprechi; Travel Over Tourism (Roma): fare rete e creare una community, attraverso una catena di valore ed una piattaforma online dove persone con disabilità e chi viaggia con loro possano trovare tutte le informazioni, le risorse e le soluzioni necessarie per pianificare viaggi accessibili, sicuri e indimenticabili; Vivi (Atripala, AV): la tecnica e la tecnologia in un dispositivo elettronico per degustare il vino senza aprire la bottiglia, con l’obiettivo di valorizzare la produzione e il consumo sostenibile del vino, ridurre i rifiuti di vetro e sughero, e rendere il settore enologico accessibile a un pubblico più ampio e WeavAir (Varsavia, Polonia): grazie all'IoT, l'imaging satellitare e la tecnologia digital twin alimentata dall'AI, la startup polacca sviluppa soluzioni per migliorare l'efficienza energetica, la resilienza climatica e la sostenibilità degli edifici e delle infrastrutture turistiche. - (PRIMAPRESS)