Trovati morti l’attore premio Oscar Gene Hackman (91) e la moglie (68) nella loro casa di New Mexico

NEW MEXICO - L'attore americano Gene Hackman e la moglie, la pianista Betsy Arakawa, sono stati trovati morti nella loro casa a Santa Fe, nel New Mexico. Lo sceriffo della Conte ha riferito che non sono stati trovati segni evidenti che riportassero a un atto criminale. Trovato morto pure il cane della coppia Il famosissimo attore aveva compito il 30 gennaio 90 anni. Nel corso della sua carriera durata più di sei decenni, Hackman ha ricevuto due Premi Oscar, due Bafta, quattro Gloden Globe e uno Screen Actors Guild Award.