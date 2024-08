Treviso: notte in condizioni stabili per la ciclista 19enne Alice Toniolli ricoverata in codice rosso dopo la caduta di ieri

(PRIMAPRESS) - TREVISO - I controlli sanitari di questa mattina nell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, parlano di condizioni stabili per Alice Toniolli, la diciannovenne ciclista della Top Girls Fassa Bortolo, caduta ieri in un tratto di gara particolarmente veloce, perdendo il controllo del mezzo e impattando duramente con la testa contro un muretto. La caduta è avvenuta mentre Tonioli si trovava in mezzo al gruppo in rettilineo, e secondo l'organizzatore della corsa Giacomo Salvador la causa sarebbe un contatto con la ruota posteriore dell'atleta davanti a lei, mentre stava prendendo una borraccia, che l'ha fatta sbalzare verso sinistra. Le sue condizioni si sono stabilizzate nel corso della notte e non sarebbe in pericolo di vita. - (PRIMAPRESS)