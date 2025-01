Treni: ancora ritardi sulla rete dell’Alta Velocità. È record di “fuori orario”. Il pericolo caos Giubileo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo i ritardi accumulati ieri anche oggi 15 gennaio, la circolazione è rallentata sulla rete ferroviaria. A causarli un guasto alla linea tra Valdarno e Arezzo sulla tratta ad alta velocità Firenze-Roma, con un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti. Al Sud invece si registrano pesanti ritardi a causa degli interventi tecnici resi necessari per i danni da maltempo causati su diversi tratti della linea in Calabria. Irresponsabile la condotta di RFI sulle notizie di infomobilità che ieri avevano parlato di una risoluzione del guasto in serata ma questa mattina i viaggiatori dell'Alta Velocità si sono ritrovati con lo stesso problema. - (PRIMAPRESS)