Tragedia Natisone: mercoledì 4 dicembre verranno ascoltati dalla Procura di Udine tre indagati della centrale operativa di Sores

(PRIMAPRESS) - UDINE - Mercoledì 4 dicembre alla Procura di Udine compariranno due Vigili del Fuoco della centrale operativa di Sores FVG e un sanitario del 112 per la morte dei tre ragazzi Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, travolti dal fiume Natisone il 31 maggio.

Gli investigatori in questi sei mesi dalla tragedia hanno analizzato nel dettaglio i tabulati e le registrazioni delle telefonate effettuate da Patrizia Cormos, che a più riprese chiamò il 112 per ricevere soccorsi, dopo essere rimasta bloccata, con i due amici, dall'improvvisa piena del torrente. Analizzate anche le comunicazioni tra la sala operativa Sores Fvg - a cui appartiene l'indagato del comparto sanitario - e quella dei vigili del fuoco. - (PRIMAPRESS)