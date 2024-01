Tour delle Residenze reali borboniche in Campania dell’Arre, l’Associazione internazionale dei palazzi storici

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si conclude domani il tour dei rappresentanti dell'Associazione delle Residenze Reali Europee (ARRE) in visita a Napoli. Dopo le residenze borboniche di Napoli e Caserta sarà la volta della visita alla Reggia di Portici (ora sede della Facoltà di Agraria dell’Università Federico II) che chiuderà la visita dell'Arre. L’Associazione delle Residenze Reali Europee (ARRE) è un’organizzazione internazionale che raggruppa alcuni tra i più importanti palazzi, castelli, regge e in generale residenze reali che si trovano in Europa, raccogliendo oltre 100 palazzi in 14 Paesi dell’Unione. Lo scopo dell'associazione, nata nel 1995 e organizzatasi in modo più strutturato e ampio dal 2001, è di preservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale delle residenze-museo europee, organizzando attività di formazione, promozione e collaborazioni con altri enti. - (PRIMAPRESS)