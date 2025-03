Torino: tentativo di vendita di una neonata del Marocco. Arrestate due coppie

(PRIMAPRESS) - TORINO - Una neonata di 4 mesi portata in nave dal Marocco all'Italia, dove sarebbe stata probabilmente venduta a una coppia che desiderava un figlio. La piccola, che era stata nascosta in una borsa di plastica per eludere i controlli, arrivata a Torino era finita in ospedale. Arrestata la coppia che l'ha portata: non sono ne i genitori ma neanche i "trasportatori". Rintracciata e arrestata anche la coppia che avrebbe portato la bambina dal Marocco in Italia. Si aprirà un fascicolo per verificare che si tratti di un caso isolato o di traffico di neonati. - (PRIMAPRESS)