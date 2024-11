Torino: sit-in agricoltori oggi davanti alla sede del Consiglio Regionale contro il “Piano dell’Aria”

(PRIMAPRESS) - TORINO - Sit-in con centinaia di agricoltori e allevatori oggi 19 novembre 2024 dalle ore 13:30 davanti alla sede del Consiglio Regionale del Piemonte, a Palazzo Lascaris a Torino "L’agricoltura non deve pagare per tutti" è lo slogan che si leggerà sui cartelli della manifestazione. Centinaia di allevatori e agricoltori da tutto il Piemonte, insieme ai presidenti ed ai direttori di tutte le federazioni, arriveranno a Torino per un sit-in, martedì 19 novembre 2024, dalle ore 13:30, davanti alla sede del Consiglio Regionale, a Palazzo Lascaris, volto a evidenziare le forti criticità del Piano regionale di Qualità dell’Aria in deliberazione che rischia di affossare ulteriormente le imprese.

Pur nella consapevolezza della necessaria attenzione all’ambiente, con le misure che si paventano per le imprese agricole, il pericolo è quello di far chiudere migliaia di stalle ed aziende che costituiscono il tessuto economico del Piemonte. In occasione del sit-in verranno illustrati i punti da modificare del Piano di Qualità dell’Aria e le richieste di Coldiretti Piemonte per la sopravvivenza dell’agricoltura regionale. - (PRIMAPRESS)