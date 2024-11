Torino: insediata la Consulta Femminile Regione Piemonte, l’organo consultivo per la parità di genere

Assessore Regionale Marina Chiarelli

(PRIMAPRESS) - TORINO - Si è svolta, nella sala del Consiglio di Palazzo Lascaris, la seduta di insediamento della Consulta Femminile della Regione Piemonte, l’organo consultivo che promuove la parità di genere nei processi decisionali regionali. «L’insediamento della Consulta Femminile segna un importante passo verso una Regione più inclusiva e consapevole delle sfide che le donne affrontano ogni giorno – ha sottolineato l’assessore alle Pari Opportunità, Marina Chiarelli - Questo organismo sarà il punto di raccordo tra istituzioni e cittadini, un luogo in cui elaborare proposte concrete per contrastare ogni forma di discriminazione di genere. Oggi celebriamo il valore della partecipazione femminile nelle scelte strategiche della Regione e rinnoviamo il nostro impegno nel sostenere il percorso di empowerment e libertà delle donne piemontesi».

La seduta di insediamento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e figure di spicco del mondo associativo e imprenditoriale, riuniti per condividere l’obiettivo comune di promuovere la parità di genere e favorire la crescita di una società equa e solidale.

L’assessore Chiarelli ha sottolineato la volontà della Regione di lavorare a stretto contatto con la Consulta, stimolando un dialogo permanente e un costante confronto tra amministrazione e realtà femminili del territorio. - (PRIMAPRESS)