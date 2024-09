Torino: al Salone dell’Auto di Torino una vettura finisce contro la folla. Uno spettatore rimasto seriamente ferito

(PRIMAPRESS) - TORINO - Bagno di folla per l'ultima gio4nata del Salone dell'Auto di Torino nella sua formula diffusa nelle piazze del centro città. Durante la parata di domenica 15 settembre una delle auto impegnate nella sfilata ha perso il controllo, urtando a bassa velocità le transenne del circuito in piazza San Carlo. 12 le persone del pubblico coinvolte, di cui uno spettatore ha riportato ferite lacero contuse ed è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Mauriziano - (PRIMAPRESS)