Tirolo: confermata la causa dell’albero caduto sul cavo della cabinovia precipitata da 7 metri. Quattro i feriti gravi

INNSBRUCK - Per la cabinovia caduta nel comprensorio sciistico Hochoetz, nella zona di Imst, nel Tirolo austriaco, in cui sono rimaste ferite gravemente quattro persone appartenenti alla stessa famiglia, si conferma la causa della caduta di un grosso albero sul cavo della struttura. L'albero precipitato sulla fune portante ha provocato il distacco della cabina. La cabinovia è caduta da un'altezza di circa sette metri. Tutti gli occupanti della cabina sono ricoverati negli ospedali di Zams e Innsbruck. Uno di loro è in condizioni critiche.