Ticino e Lago Maggiore: 3 progetti per la biodiversità dell’area con 1,5 milioni di investimento

(PRIMAPRESS) - TORINO - Martedì 24 settembre alle ore 11 a Villa Picchetta – Cameri (No) - sede dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, si terrà una conferenza stampa per la presentazione di tre progetti di riqualificazione ecologica, di cui è capofila l’Ente, che riguardano la tutela sostenibile delle acque e del territorio nelle aree protette che ricadono sotto l’Ente.

Saranno presentati 3 progetti, per un totale di 1 milione e 390mila euro che andranno a riqualificare e garantire la presenza di acqua nelle rogge e nelle aree umide per preservare la biodiversità, e infine la riqualificazione delle sponde.

Parteciperanno l'assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, il direttore della Direzione Ambiente Energia Territorio di Regione Piemonte, Angelo Robotto (in videocollegamento), il dirigente del Settore Tutela delle Acque Regione Piemonte, Paolo Mancin, -la presidente dell’Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Erika Vallera E la direttrice dell’Ente, Monica Perroni. - (PRIMAPRESS)