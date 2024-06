Tesla: il super stipendio da 56 mld di Elon Musk al vaglio del giudice che lo aveva già bocciato

(PRIMAPRESS) - USA - La notizia era già circolata ieri ma l'ufficialità è arrivata solo oggi per il via libera da parte degli azionisti di Tesla al piano per la super remunerazione per Elon Musk. Si tratta di una cifra record, 56 miliardi, mai guadagnata da nessun Ceo nella storia: gli era stata promessa a fronte del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi poi realizzati. L'esito del voto degli azionisti, tuttavia, dovrà essere sottoposto a un giudice che già lo ha bocciato ed è comunque chiamato a certificare il risultato. - (PRIMAPRESS)