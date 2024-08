Terrorismo: il cordoglio del Colle al Presidente tedesco Steinmaier per l’accoltellamento di Solingen

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Dopo la notizia che la Polizia tedesca e la Procura di Düsseldorf ha classificato come terrorismo l'accoltellamento avvento al festival di Solingen, è arrivato il messaggio di solidarietà da parte di Sergio Mattarella all'omologo tedesco: "Profondo cordoglio della Repubblica italiana e mio personale per il vile attentato che ha insanguinato Solingen, suscitando orrore e profonda tristezza. Ancora una volta una cieca e ingiustificabile azione di violenza si è scatenata contro civili inermi riportando la minaccia del terrorismo, favorito dalla crescente instabilità internazionale, nel cuore dell'Europa". Così il presidente Mattarella nel mes- saggio al presidente tedesco Steinmeier in cui assicura collaborazione nella "lotta contro ogni forma di terrorismo". - (PRIMAPRESS)