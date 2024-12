Terrorismo: arrestato a Milano un 38enne iraniano ricercato negli USA per traffico d’armi elettroniche

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano ai fini estradizionali in Usa un cittadino iraniano di 38 anni. Secondo l'Autorità giudiziaria americana, è responsabile di associazione per delinquere finalizzata alla violazione dell'International Emergency Economic Power Act e per la fornitura di supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera (IRCG Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche), tramite fornitura di componenti elettroniche per la costruzione di armi letali. Era su un volo in arrivo da Istanbul. - (PRIMAPRESS)