Telefonia: la Ue approva l’operazione Kkr e NetCo (Tim) e il titolo dell’operatore mobile recupera in borsa

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Europea ha approvato senza alcuna condizione l'acquisizione di NetCo da parte di Kkr concludendo che l'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza nello spazio economico europeo. NetCo comprende le attività della rete di telefonia fissa primaria e dorsale di Telecom Italia S.p.A. (Tim) e di FiberCop,la joint venture di Tim e Kkr responsabile della rete di telefonia fissa. Tim, dopo ok Ue a cessione rete, ha avuto un netto recupero in Borsa che ha chiuso in rialzo. - (PRIMAPRESS)